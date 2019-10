Alle onheil balt zich samen voor PSV

Column Dit Feyenoord zakt steeds dieper weg

7:55 Columnist Willem van Hanegem dacht gisteren tijdens de Klassieker weer even terug aan de 10-0 bij PSV - Feyenoord van 24 oktober 2010. Negen jaar later werd een nieuwe afgang voorkomen in de tweede helft, maar veel positiefs is er verder niet te melden.