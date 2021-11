Alle opties liggen voor Feyenoord weer open nu huidige stadionproject morsdood is

In 2022 zal Feyenoord in een gloednieuw onderkomen acteren en moeten Ajax en PSV vanaf dat moment angstig over hun schouder kijken. Want de Rotterdammers, opeens mét budget, gaan de concurrenten in de staart bijten, vervolgens in de nek, om ze uiteindelijk in te halen. Dat ze in Amsterdam en Eindhoven vast ook geen zes jaar stil zullen zitten? Bijzaak.