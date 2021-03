‘Alle oudere Groningse dames kennen Fandi nu nóg, dat geef ik je op een briefje’

De winter laat nog enige maanden op zich wachten, als aan de nieuwe FC Groningen-speler Fandi Ahmad gevraagd wordt of hij eigenlijk wel weet wat sneeuw is. Naast hem in het spelershome paft trainer Han Berger sigarettenwolkjes weg, even verderop zet Jos Roossien zijn tanden gretig in een homp beenham. ,,Ik heb er weleens van gehoord, ja”, antwoordt de 21-jarige Singaporees de interviewer dan op timide toon. ,,Het schijnt erg koud te zijn.’’