‘Alleen als top 3 grote fouten maakt, hebben wij een kans’

Bij winst op Roda JC kan FC Utrecht na dit weekeinde weer in de top 3 staan. Trainer Erik ten Hag vindt de opgelaaide discussie in Nederland voetballand dat zijn ploeg Feyenoord, Ajax en PSV op kan jagen ridicuul. ,,Het verschil in budgetten wordt alleen maar groter, dat is een gevaar voor de eredivisie.’’

Niet zo heel lang geleden was zoiets ondenkbaar. Van Ajax winnen en het seizoen was geslaagd, die gedachte. De nieuwe realiteit in Utrecht is dat de club niet kijkt naar anderen, maar uitgaat van eigen kracht. Ajax is slechts één van de clubs die verslagen moet worden in de jacht op een zo hoog mogelijke eindklassering in de eredivisie.



Niet zo heel lang geleden was zoiets ondenkbaar. Van Ajax winnen en het seizoen was geslaagd, die gedachte. De nieuwe realiteit in Utrecht is dat de club niet kijkt naar anderen, maar uitgaat van eigen kracht. Ajax is slechts één van de clubs die verslagen moet worden in de jacht op een zo hoog mogelijke eindklassering in de eredivisie. Dat de brandblusser onaangeroerd blijft, vindt trainer Erik Ten Hag een goede zaak. ,,Dat soort Calimero-denken hebben we gelukkig achter ons gelaten hier.’’

Dat wil niet zeggen dat hij het eens is met voetbalkenners die voorspellen dat Utrecht met Vitesse en AZ de top 3 kan achterhalen dit seizoen. ,,Het is typisch een mediadingetje, ze willen iets op gang brengen. Maar alleen als Ajax, Feyenoord en PSV grote fouten maken, hebben wij - of één van de andere 15 clubs - een kans om ons er tussen te mengen,’’ zegt hij. ,,De verschillen zijn afgelopen seizoen alleen maar groter geworden, vooral budgetair. Dat is qua attractiviteit zelfs een groot gevaar voor de eredivisie. Het spanningsveld verdwijnt. Dat de verschillen niet dichter naar elkaar toe kruipen, maakt het voor de rest lastig richting om de top-3 te naderen. Ajax heeft een spelersbudget van dertig miljoen, PSV en Feyenoord minder. Wij doen het met 5 á 5,5 miljoen. Dan heb je het over 600 procent verschil.’’

Hoewel het budget bij Utrecht beperkt is, heeft Ten Hag een goed gevoel overgehouden aan de achterliggende transferwindow. ,,Ik denk dat we iedere window sterker worden. Deze keer hebben we ook voor het eerst transfergeld kunnen herinvesteren. Met goede transfers voor niet bovenmatige transfersommen. Dus staat er een selectie met potentie. Dat was natuurlijk afgelopen jaren ook het geval. Anders worden we geen vijfde en vierde. En niet voor niets hebben we spelers verkocht aan clubs als PSV, Feyenoord, de serie A en Eintracht Frankfurt. Dat zijn geen minderwaardige ploegen dacht ik zo.’’

In de spelersgroep is een mogelijke aanval op de top-3 wel een item, al overheerst ook daar het realisme. ,,We zijn ambitieus, maar het is nog zo vroeg in het seizoen dat er geen zinnig woord over te zeggen valt,’’ oordeelt Cyriel Dessers. ,,Er wachten nog 31 wedstrijden. Tegen Groningen heeft iedereen kunnen zien hoe goed we kunnen zijn, maar ook dat we scherp moeten zijn qua kansen.’’

Urby Emanuelson vindt het handelen op de transfermarkt een indicatie van de denkrichting die de Utrechtse clubleiding heeft. ,,Als je in de laatste weken nog Jean-Christophe Bahebeck, Lukas Görtler en Matty Willock haalt, zegt dat iets over de intenties. Er staat een prima selectie. Er is volop concurrentie. Gaandeweg kunnen we pas kijken waar je op kunt mikken. Binnen de groep leeft wel het idee dat we het beter willen doen dan de vierde plek van afgelopen seizoen. Ik ga niet roepen dat we kampioen gaan worden. Maar er is kwaliteit, het is aan ons om te laten zien wat we waard zijn. En of dat eerste, tweede of derde kan zijn zien we over een paar maanden. Er kan nog zoveel gebeuren.’’