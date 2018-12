Alleen bij Roda JC ‘leegloop’ na degradatie

Waar de stoeltjes op de tribunes van FC Twente en Sparta Rotterdam ook na de degradatie goed gevuld zijn, lukt dat in het Parkstad Limburg Stadion van Roda JC Kerkrade een stuk minder goed. Een blik op de bezettingsgraad bij de degradanten uit de eredivisie.

Door Maurits de Liefde

FC Twente, capaciteit van 30.205

Huidige bezettingsgraad van 86,3% (vorig seizoen 83,0%)

29.500, zoveel toeschouwers zaten er op 18 november tegen Go Ahead Eagles op de tribunes van de Grolsch Veste. Dat aantal haalden de Tukkers vorig seizoen zelfs in de eredivisie niet één keer. Destijds was de wedstrijd tegen Willem II (29.300) het best bezochte duel.

Daarnaast trekt FC Twente dit seizoen gemiddeld meer toeschouwers. Waar dat aantal vorig jaar op 25.059 lag, ligt dat nu op 26.060. Een ongekend hoog aantal in de Keuken Kampioen Divisie.

Volledig scherm © Emiel Muijderman

Roda JC, capaciteit van 19.979

Huidige bezettingsgraad van 38,1% (vorig seizoen 63,1%)

Hoe groot is het contrast met Roda JC. De Limburgse club heeft het al jaren lastig om de 19.979 plaatsen in het Parkstad Limburg Stadion te vullen, maar na de degradatie is de bezettingsgraad nog verder gedaald.

In de eredivisie werden er nog gemiddeld 12.613 gele stoeltjes gevuld. Dit seizoen is dat met meer dan 5.000 gedaald. De Koempels spelen op het tweede niveau hun thuiswedstrijden gemiddeld voor 7.510, met de thuiswedstrijd tegen Telstar (6.192) als dieptepunt. En dat terwijl Roda JC in het vorige seizoen op het tweede niveau (2014/2015) nog een moyenne haalde van 10.711 toeschouwers.

Volledig scherm © ANP Pro Shots

Sparta, capaciteit van 11.000

Huidige bezettingsgraad van 84,5% (vorig seizoen 92,3%)

Sparta speelt dit seizoen zijn thuiswedstrijden voor een goed gevuld stadion. 9.292 Spartanen komen gemiddeld af op de thuiswedstrijden op het Kasteel. De laatste twee wedstrijden in eigen huis werden zelf door meer dan 10.000 mensen bezocht. De Rotterdamse club heeft na de degradatie sowieso nauwelijks bezoekers ingeleverd. In de eredivisie speelde Sparta in 2017/2018 gemiddeld voor 10.150 toeschouwers.

Het laatste jaar dat de oudste profclub van Nederland actief was op het tweede niveau lag de bezettingsgraad met een moyenne van 7.610 lager dan dit seizoen.