Alleen medische keuring scheidt Drommel nog van PSV

Samenvatting Ontketend Emmen hijgt na zege bij Fortuna in de nek van Willem II en VVV

10 april FC Emmen blijft maar winnen in de eredivisie. De voorheen gedoodverfde degradatiekandidaat won voor de tweede achtereenvolgende keer en is nu al zeven wedstrijden ongeslagen. Dat is goed nieuws voor de Drentenaren in de spannende degradatiestrijd, waarin Emmen duidelijk het beste in vorm is.