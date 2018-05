‘Alles of niets’ voor ongehavend FC Utrecht

Door Tim Reedijk Van de Streek kampte met een hamstringblessure, maar is in principe in staat om morgen de gehele wedstrijd te spelen. Hij zal terugkeren op ’10’, de plek die woensdag werd bezet door Yassin Ayoub. Die pakte zijn tweede gele kaart vanwege een cynisch duimpje aan het adres van arbiter Ed Janssen, waardoor hij de return in de Galgenwaard mist. Door het ontbreken van Ayoub speelt Urby Emanuelson weer als linkermiddenvelder. Aanvoerder Janssen keert, tot genoegen van trainer Jean-Paul de Jong, terug in de Utrechtse verdediging. ,,Met hem heb je leiderschap, hij maakt de vertaalslag naar het veld en kan situaties lezen. Willem is een gelouterde prof, die weet hoe het is om deze wedstrijden te spelen.”

Aanknopingspunten

Na de hectiek van woensdag ziet De Jong veel aanknopingspunten voor de terugwedstrijd. ,,Die tweede helft van woensdag willen we een gevolg geven. Als je ziet wat wij met tien man konden doen, hoe zij daar geen antwoord op hadden. Dat sterkt ons in ons gevoel. Er is een grote wil aanwezig om die finale te bereiken.”



En dus hoopt de oefenmeester dat die wil er ook is bij de supporters. ,,Je merkt wel dat het leeft. Het is nu alles of niets. De laatste wedstrijd hebben we kunnen zien dat het publiek een heel belangrijke factor kan zijn. Ook in Heerenveen bleven ze erachter staan toen we tegen een achterstand aankeken. Het publiek heeft het team niet in de steek gelaten en het team het publiek niet.”