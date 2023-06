Almere City na bizarre strafschoppenreeks ten koste van VVV-Venlo naar finale play-offs

met video Branco van den Boomen, schot in de roos à la Lasse Schöne voor Ajax? ‘Ik zie hem slagen en lang blijven’

De eerste transfer van directeur Sven Mislintat bij Ajax doet in veel opzichten denken aan die van Lasse Schöne in 2012: Branco van den Boomen. Jeugdinternational Thijs Dallinga, het afgelopen seizoen teamgenoot van Van den Boomen bij Toulouse, voorziet dat Ajax lang profijt kan hebben van de revelatie van Toulouse en diens traptechniek. ,,Voor jongens om hem heen is het een genot om met hem te spelen.”