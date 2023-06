Almere City promoveert voor het eerst in bestaan naar de eredivisie, FC Emmen daalt af naar KKD

De Amsterdamse coach Alex Pastoor (56) heeft vanavond geschiedenis geschreven met Almere City. Onder zijn leiding promoveert de club uit Flevoland voor het eerst in de clubhistorie naar de eredivisie. Dit gaat ten koste van FC Emmen, dat na het eerdere 2-0 verlies in het Yanmar Stadion van dinsdag nu met 1-2 onderuitging. Dick Lukkien neemt het volgend seizoen met FC Groningen op tegen de club waar hij zeven seizoenen werkte.

FC Emmen – Almere City is net afgelopen als coach Alex Pastoor zichzelf terugvindt in een kudde spelers, vrijwilligers en assistenten. Achter hen, in het uitvak, zwaaien blote jongemannen triomfantelijk met hun shirts. En even verderop, op de tribune, wrijft clubdirecteur John Bes het ongeloof van zijn gezicht. Dankzij een 1-2 overwinning vandaag aan De Oude Meerdijk, debuteert de jongste profclub van Nederland komend seizoen in de eredivisie.

Nee, onbekend met het fenomeen promoveren is Pastoor niet. Met Excelsior (2010) en Sparta (2016) flikte hij het ook al eens. Maar deze promotie, na een wedstrijd waarin zijn ploeg tamelijk eenvoudig overeind is gebleven met dank aan de eerdere 2-0 overwinning in het eigen Yanmar Stadion, is het wel een bijzondere. Nog nooit speelde het in 2005 in het profvoetbal gekomen ‘Ally’ op het hoogste niveau. En die mengeling van blijdschap en enthousiasme spat deze vroege zondagavond van de clubleden af, wetend dat morgen de officiële huldiging plaats heeft in Almere.

Volledig scherm Dick Lukkien keert terug naar FC Groningen na zeven seizoenen als coach van FC Emmen. © Pro Shots / Ron Baltus

Grappig detail: steeds wanneer Almere City de afgelopen jaren meedeed aan de play-offs om promotie (zevenmaal) werd zo’n huldiging gepland in de jongste stad van Nederland, steevast met volkszanger René Schuurmans als beoogde artiest. Maar even zo vaak ging het feest niet door. Want: steeds mislukte de missie. Morgen is die huldiging er voor de eerste maal dus wél.

Mede mogelijk gemaakt door Rajiv van La Parra en Jorrit Smeets, die Almere na een moeizame openingsfase tegen FC Emmen aan het begin van de tweede helft op een riante 0-2 voorsprong schoten. Daarmee wist de club zich al vroeg in de wedstrijd al nagenoeg zeker van promotie, ook al maakte Jari Vlak van FC Emmen het later nog een beetje spannend (1-2).

Almere City 56ste club in de eredivisie Almere City wordt de 56ste club ooit in de eredivisie en de eerste uit Flevoland. Alleen de provincie Zeeland wacht nu nog op een ploeg op het hoogste niveau. Van alle huidige 34 profclubs is TOP Oss nu de enige die nog nooit in de eredivisie actief was.



De vijf voorgaande debutanten in de eredivisie waren RKC Waalwijk (1988), SC Heerenveen (1990), SC Cambuur (1992), RBC Roosendaal (2000) en FC Emmen (2018). in de afgelopen tien jaar degradeerden veertien clubs na de play-offs uit de Eredivisie. Slechts drie clubs handhaafden zich op het hoogste niveau na de play-offs.



In 2021 degradeerde Emmen ook al, maar vorig jaar werd de ploeg van Dick Lukkien glansrijk kampioen in de KKD. Het is nog altijd niet duidelijk wie volgend seizoen de trainer van FC Emmen zal zijn.

Nadat scheidsrechter Allard Lindhout in de slotfase nog een aan FC Emmen toegekende strafschop herriep na tussenkomst van de VAR, is de vreugde vervolgens groot bij iedereen die Almere City een warm hart toedraagt. Bij Pastoor voorop. Hoe anders is de stemming bij zijn vakgenoot Dick Lukkien. De naar FC Groningen vertrekkende coach, zo alom geliefd bij de club die híj voor het eerst aan een eredivisie-ticket hielp, eindigt zijn avontuur in Drenthe na zeven jaar met degradatie.

Alex Pastoor nuchter na promotie: ‘Genoten van ontwikkeling’ Alex Pastoor was zeer koeltjes voor de camera van ESPN, kort nadat zijn team promotie had veiliggesteld in Emmen. ,,Het is een hele mooie dag. Deze wedstrijd brengt zoveel spanning met zich mee. Je houdt vooraf overal rekening mee. Ik vond het tot het laatste moment spannend. Waar ik het meest van heb genoten dit seizoen? De ontwikkeling van de cultuur binnen de club en de mentaliteit van de jongens. Toen ik begon, moesten wij als staf elke ochtend die jongens aanslingeren. Op een gegeven moment moesten we ze naar huis sturen omdat ze zo fanatiek bezig waren. Vooral de jonge jongens kunnen nog een geweldige loopbaan maken. We hebben een geweldige staf. Iedereen heeft zijn inbreng in het directe coachen als in het bedenken van plannetjes", zei Pastoor, die eerder al promoveerde met de Rotterdamse clubs Excelsior (2010) en Sparta (2016). Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Grote vreugde bij de spelers van Almere City, dat kort na rust twee keer scoorde. © Pro Shots / Ron Baltus

Volledig scherm © ANP





