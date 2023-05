Almere City verslaat FC Eindhoven en gaat dankzij gretige invallers naar halve finale play-offs om promotie

Almere City heeft zich op spectaculaire wijze geplaatst voor de halve finales van de play-offs om promotie. De ploeg van trainer Alex Pastoor won vanavond na verlenging met 3-1 van FC Eindhoven en neemt het volgende week in de halve finale op tegen Willem II of VVV-Venlo, die zaterdag (16.30 uur) tegenover elkaar staan in Tilburg na de 3-2 in Venlo van dinsdagavond.

FC Eindhoven won maandagavond met 1-0 van Almere City en zette daarmee een eerste stap, maar Almere City gaf zich niet zomaar gewonnen na een goed seizoen waarin het als derde eindigde in de Keuken Kampioen Divisie. De thuisclub was in de eerste helft veruit de betere ploeg in het Yanmar Stadion, maar kon dat verschil in balbezit (liefst 74 procent) en kansen (9-3) niet uitdrukken in doelpunten tegen de ploeg van Rob Penders die achtste was geworden in de KKD na 38 speelrondes.



Na rust moest trainer Alex Pastoor, geassisteerd door voormalig Oranje-internationals Hedwiges Maduro en Jeffrey Talan, meer risico's gaan nemen om toch nog te scoren en er een verlengin uit te slepen. Die bevrijdende goal viel uiteindelijk in minuut 80, toen spits Jeredy Hilterman bij de eerste paal scoorde na een goede actie van invaller Ilias Alhaft. Daarmee leek een verlenging een winnaar te moeten gaan bepalen, maar FC Eindhoven verwerkte de teleurstelling razendsnel en maakte vier minuten later al gelijk. Na een handsbal van Jorrit Smeets schoof Eindhoven-captain Mawouna Amevor de 1-1 zeer koeltjes binnen vanaf elf meter.

Volledig scherm Dolle vreugde bij de spelers van Almere City na de late 2-1 van Anthony Limbombe, waardoor er nog een verlenging kwam tegen FC Eindhoven. © Pro Shots / Ron Baltus

Eindhoven leek daarmee het ticket voor de halve finale te gaan pakken, maar dat was buiten Anthony Limbombe gerekend. De 28-jarige aanvaller uit Mechelen had zich op de bank zitten verbijten en had nog genoeg energie voor een bevlieging. Na goed werk van Danny Post kreeg hij de bal op de linkerflank, trok hij met een paar schijnbewegingen naar binnen en wist hij de verre hoek nog te vinden in de 94ste minuut: 2-1.

Er kwam dus toch verlenging, maar in het eerste kwartier daarvan gebeurde er weinig tot niets omdat beide ploegen weinig risico durfde te nemen. In minuut 109 viel de beslissende goal toch nog. Op aangeven van Ilias Alhaft kopte Rajiv van La Parra, een andere invaller, de beslissende 3-1 binnen. ,,Ik ben eigenlijk niet zo'n goede kopper, maar ik kon de bal nu goed richting geven. Hij ging er prachtig in. Op de training gaat het wel eens mis, maar gelukkig ging het nu beter. Je weet dat hoe langer de wedstrijd duurt hoe groter de ruimtes worden, dus ik zag ook vanaf de bank zeker nog kansen voor ons", vertelde de 31-jarige aanvaller uit Rotterdam na afloop bij ESPN.

Volledig scherm © Pro Shots / Ron Baltus

,,Natuurlijk hoop ik vanaf het begin te gaan spelen. Ik denk dat ik dat met deze invalbeurt ook wel hebben laten zien, maar ik moet de trainer overtuigen in de minuten die ik krijg. Ik hoop dat ik dat hiermee heb gedaan", zei de voormalig jeugdspeler van Feyenoord, die sinds 2008 als voetbalnomade door Europa trok langs clubs als SM Caen, Heerenveen, Wolverhampton Wanderers, Brighton & Hove Albion, Huddersfield Town, Middlesbrough, Rode Ster Belgrado, UD Logroñés, Würzburger Kickers en Apollon Smyrnis.

Van La Parra was na de heenwedstrijd in Eindhoven nog de gebeten hond, nadat hij met een botsing de kaak van FC Eindhoven-keeper Nigel Bertrams had gebroken. ,,Ik was er wel van geschrokken. Ik ben geen spelers die andere spelers pijn doet, dus ik schrok er wel van. Ik heb oprecht mijn excuses aangeboden en die heeft hij ook aanvaard. Ik snap ook dat hij boos was en wat dingen over mij heeft geroepen (mafkees, red.), dat hoort ook bij die emotie en teleurstelling. Dat vergeef ik hem wel. Het is jammer dat hij deze wedstrijd niet heeft kunnen spelen, maar dat hoort helaas ook bij het voetbal. Ik heb hem een bloemetje gestuurd en wens hem beterschap en een spoedig herstel.”

Volledig scherm © Pro Shots / Ron Baltus

