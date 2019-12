‘Als interim-trainer moet je wel meteen iets veranderen’

Door Lars Omloo



Toen John Karelse het in april 2006 als interim-trainer voor het zeggen kreeg bij NAC Breda, nam hij een drastisch besluit. Hij haalde de routiniers terug die door zijn ontslagen voorganger Cees Lok waren afgedankt. De club had Patrick Zwaanswijk, Sander van Gessel, Arne Slot en Davy Schollen in de degradatiestrijd hard nodig, vond Karelse. ,,Er was wrevel in de groep. Cees had een aantal ervaren en belangrijke spelers uit het team gegooid. Ik vond dat niet terecht en wilde die gasten er weer bij hebben.’’



De routiniers keerden terug in het elftal. En Karelse, die nota bene tíjdens de play-offs het stokje van Lok had overgenomen, handhaafde zich met NAC. Maar wacht even, Karelse was doorgeschoven als assistent van Lok. Hij was toch medeverantwoordelijk voor het afpoeieren van de routiniers? ,,Ja, maar ik heb ook toen intern altijd mijn mening gegeven. Inderdaad, als je alleen een meeloper bent geweest, dan is het gek als je ineens het beleid gaat veranderen. Dan ben je niet geloofwaardig.’’