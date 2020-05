Als we moeten kiezen, zullen we dan éérst voorkomen dat de onderkant van de piramide instort?

PSV komt voor het eerst met all in-seizoen­kaart, dus ook voor Europese duels

7:20 Voor het eerst in de historie biedt PSV komend seizoen de eigen supporters de gelegenheid een all in-seizoenkaart te kopen. Deze geldt voor thuisduels in de eredivisie, het bekertoernooi en in Europees verband. Fans van de club kunnen deze kaart voor twee jaar aanschaffen, maakt de club volgende week bekend. Ze kunnen hun bijdrage per jaar afrekenen. Het blijft ook mogelijk een traditionele seizoenkaart voor 17 eredivisieduels in het Philips Stadion te kopen.