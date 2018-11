‘Als we ons niet kwalificeren, zijn we weer terug bij af’

Het EK van vorig jaar in eigen land werd het EK van Oranje, dat onder leiding van bondscoach Sarina Wiegman de titel pakte. Niet alleen Miedema, maar ook onder anderen Lieke Martens, Shanice van de Sanden en Jackie Groenen mogen zich sindsdien BN'ers noemen.



,,Vroeger was het vaak 'Miedema, Miedema, Miedema'. Als spits die doelpunten maakt, word je er al snel tussenuit gepikt. Daar heb ik mee moeten leren omgaan. Ik vind het fijn dat sinds het EK niet iedereen meer op mij is gefocust. De kwaliteit van de groep is omhoog gegaan en we hebben nu een team waarin veel meiden het verschil kunnen maken'', zegt de spits van Arsenal. ,,En al die aandacht is ook best leuk. Zodra ik op Schiphol aankom, spreekt iedereen me aan. Soms denk ik wel eens: niet weer. Maar we hebben er altijd van gedroomd om zo groot en bekend te worden. Als het dan zo is, moet je daar ook een beetje van genieten.‘’