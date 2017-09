Altijd maar weer beginnen over dat kunstgras

Magische avond Feyenoord? 'In de Kuip is echt niets onmogelijk'

8:59 De UEFA is al dagen de baas in de Kuip, maar Feyenoord wil de thuisbasis morgenavond voor 90 minuten terugveroveren. Hoe sterk Manchester City ook is, de landskampioen droomt van een magische avond.