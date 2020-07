Amateur beleeft bizarre persoonsverwisseling met gestopte prof Van der Lely: ‘Kon zo naar Spanje’

Jeroen de Lely en Jeroen van der Lely... Het verschil kan bijna niet kleiner zijn. Maandenlang vergisten profclubs uit Europa zich en werd De Lely aangezien voor oud-Twentenaar Van der Lely. Het leidde tot krankzinnige taferelen, met aangeboden vliegtickets en de Europa League als perspectief. ,,Er is zelfs over geld gepraat.’’

Een dag in het leven van Capellenaar Jeroen de Lely ziet er normaliter zo gewoontjes en overzichtelijk uit. De 24-jarige student associate degree is in de afrondende fase van zijn studie en hoopt volgende week zijn diploma binnen te slepen. Dat papiertje had een half jaar geleden zomaar eens kunnen worden ingewisseld voor een profcontract.

Ineens stond de telefoon van de linksbenige middenvelder roodgloeiend. Dagelijks kreeg hij berichten uit alle mogelijke uithoeken in Europa. De reden? Clubs waren massaal op jacht naar de handtekening van de gestopte oud-FC Twentespeler Jeroen van der Lely, die een studie aan de universiteit boven het profvoetbal verkoos. Een bizarre persoonsverwisseling, waardoor De Lely zich maandenlang een felbegeerde prof waande. ,,De eerste paar keren dacht ik: het zal wel. Ik dacht er niet eens over na, had het idee dat het niet klopte.’’ Tot het moment dat de Nederlandse topamateurclub Quick Boys aanklopte en informeerde naar zijn diensten. ,,Ze noemden me Jeroen van der Lely en toen begon er een belletje te rinkelen.’’

Volledig scherm Jeroen van der Lely (r). © Pim Ras

Wat volgde was een drie weken lange soap die zich eenvoudig leent voor een heerlijk gesprek in de verjaardagskring. ,,Ik had een trainingsafspraak ingepland, er is zelfs over geld gepraat... Vorige week kwamen ze er helaas achter dat ik niet de juiste man was die ze zochten, haha. Ik heb ze nooit gezegd dat het een persoonsverwisseling betrof.’’

Dagelijks had hij contact met de bewindslieden van de Katwijkse Tweede Divisie-club. De Lely zag het als leuke grap, maar was nooit van plan écht bij Quick Boys te tekenen. ,,Ze zouden er hier al meteen achter komen dat ze de verkeerde te pakken hadden.’’ Zo beschikte De Lely niet over het knotje en de blonde haren van zijn bijna-naamgenoot. Anders was dat in andere landen. De Lely ontving berichten van het Kosovaarse FC Derita, dat komend seizoen actief is in de Europa League. Ook een Spaanse tweededivisionist meldde zich. ,,Zeker met die club heb ik lang contact gehad. Ze zouden mijn vliegtickets betalen en ik kon een mooi contract tekenen.’’

Quote Waarschijn­lijk dachten ze: dat moet die oud-spe­ler van Twente wel zijn. Jeroen de Lely

Een transfer naar Spanje heeft hij zeker overwogen. ,,Het is nu al een mooi verhaal, maar het had geweldig geweest als ik daar op het trainingsveld had gestaan. Als ik had laten zien dat ik kon voetballen, hadden ze het misschien niet eens doorgehad. Jeroen van der Lely is net als ik 24 jaar en linksbenig. Bovendien kan ik net als hij als linksback uit de voeten.’’

Naast de bijna identieke naam zijn er dus veel gelijkenissen tussen De Lely en Van der Lely. ,,Ik denk dat mijn profielfoto op Facebook voor clubs ook wel erg verwarrend is. Het is een foto van acht jaar geleden, waarop ik voor een stadion poseer. Waarschijnlijk dachten ze: dat moet die oud-speler van Twente wel zijn.”

Volledig scherm Damien Serrano schiet door de benen van (5) Jeroen de Lely. © foto: Carla Vos

Spijt

Achteraf heeft De Lely spijt dat hij niet naar Spanje is gevlogen. ,,Ja, enorm. Ik zag het eerst als een grap en heb het daarom afgezegd. Dat had ik niet moeten doen. Zo’n bizarre kans krijg je natuurlijk nooit.’’ Nog altijd wordt De Lely benaderd door zaakwaarnemers en clubs, al is het duidelijk minder frequent dan een half jaar terug. ,,Ik krijg nu denk ik een keer per twee weken een Facebook-message. Als ze niet op de hoogte zijn van het verhaal, zou ik het zeker overwegen. Het zou dit mooie verhaal compleet maken.” In tegenstelling tot een avontuur in een ander land draagt De Lely komend seizoen naar alle waarschijnlijkheid dus het shirt van het Capelse SVS. Daarmee is misschien wel een van de mooiste voetbalverhalen uit de vaderlandse geschiedenis in de papierversnipperaar verdwenen ,,Balen, ja. We kunnen hier in de kleedkamer in ieder geval heel erg om lachen.’’

Bekijk hier de laatste aflevering van Panenka: