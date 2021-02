Amateurclubs: ‘Laten we ermee stoppen, dit seizoen heeft nooit bestaan’

,,Ons standpunt is vanaf het begin af aan geweest dat voetballen zonder publiek en met gesloten horeca een slechte keuze is”, zegt Frank van den Bos, voorzitter van tweededivisionist IJsselmeervogels. ,,Ik ben voorstander van zo snel mogelijk duidelijkheid krijgen. We staan niet te juichen om dit plan. Wat ons betreft moeten we nu de pijn maar nemen en er een dikke streep onder zetten. Dit seizoen heeft in feite nooit bestaan. Het is hartstikke jammer, maar we kunnen beter in augustus aan het nieuwe seizoen beginnen.”

10 april

De KNVB wil dat de competities bij de hoogste elftallen bij de amateurs uiterlijk in het weekeinde van 10 en 11 april weer beginnen. Voorwaarde is dan wel dat teams in aanloop daar naartoe vier tot vijf weken zonder beperkingen kunnen trainen. Van den Bos: ,,Ik ben geen specialist, maar vier tot vijf weken lijkt mij rijkelijk kort. De angst voor blessures bestaat bij ons. De KNVB wil de competitie erdoorheen rammen, maar het brengt allerlei risico’s met zich mee. Ook wij balen, laat dat duidelijk zijn. Maar stoppen is volgens ons het beste.”

HHC Hardenberg, dat met het eerste elftal bij IJsselmeervogels in de competitie zit, ziet minder bezwaren als het gaat om de voorbereidingstijd. ,,Ons eerste elftal is in duo’s volop door blijven trainen. Ze doen hun uiterste best, met allerlei trainingsvormen. Want de spelers willen wel weer spelen”, aldus voorzitter Bert Beun. ,,Als club hebben we er een dubbel gevoel bij. We zouden met de KNVB vooral graag nog eens willen praten over het principe van promotie en degradatie. Als er bij een team corona uitbreekt, kun je enorm in de problemen komen. Je moet je echt afvragen of hervatten met promotie en degradatie daarbij wel zo’n goed idee is.”

Sparta Nijkerk, actief in de derde divisie op zaterdag, was een van de clubs die benadeeld werden toen de competitie in maart 2020 werd stilgelegd. De club had niet zo’n grote voorsprong als Cambuur in de eerste divisie, maar promotie leek aanstaande. ,,We stonden in de winterstop 10 punten voor en toen de competitie werd afgebroken volgens mij nog 5", zegt voorzitter Johan Evers, die het wel een goed plan vindt om weer te voetballen als de situatie dat toelaat.

,,Die vier tot vijf weken voorbereidingstijd zijn voldoende. In aanloop naar het seizoen is die periode ongeveer net zo lang. Bovendien wordt er in kleine groepjes doorgetraind en houden de spelers allemaal hun conditie op peil. Het gaat dan in die vier of vijf weken echt nog om het teamgebeuren en het tactische verhaal. We moeten nu gewoon even roeien met de riemen die we hebben. Wij vinden het wel reëel om één seizoenshelft af te maken en te werken met promotie en degradatie.”

Sparta Nijkerk stond na vijf wedstrijden op de derde plaats toen de competitie halverwege in oktober werd onderbroken. In de poule van achttien teams, zou de Gelderse club dus nog twaalf duels moeten afwerken vanaf uiterlijk half april.