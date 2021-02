Amateurclubs snakken naar oude normaal: ‘Die gasten missen toch vooral bitterballen en bier’

Door Arjan Schouten en Rik Spekenbrink



Lege velden. Kille, donkere kleedkamers. Uitgestorven kantines, wachtend op een bruisende derde helft in de lucht van verschaald bier, bitterballen en blubber. Al sinds oktober gaan de weekeinden voor honderdduizenden Nederlanders voorbij zonder bal en gezeik over de scheids. En dat doet pijn. In het voetbalhart, maar met de week ook steeds meer in de clubkas.