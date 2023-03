Anderhalf jaar na rellen en ingestort bezoekersvak weer uitpubliek bij derby tussen NEC en Vitesse

Voetbalpod­cast | ‘Een profclub in Nederland mag niet met 13-0 verliezen’

Was die gele kaart voor FC Groningen nou terecht? De titelrace onder hoogspanning. 13-0 verliezen, kan dat? 7-0 verliezen van je grote rivaal, kan dát? Een halve finale in de beker zonder uitsupporters: logisch of niet? In de AD Voetbalpodcast bespreekt Etienne Verhoeff het met Mikos Gouka en Johan Inan.