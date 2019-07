Anderlecht wil Sandler huren, Burgzorg naar Italië

De Jong in Camp Nou ‘Ook in Barcelona blijf ik gewoon Frenkie’

8:48 Vandaag begint het nieuwe avontuur van Frenkie de Jong. FC Barcelona presenteert de 22-jarige middenvelder vol trompetgeschal in een bomvol Camp Nou. Na een onvergetelijk seizoen bij Ajax is hij klaar voor alles wat komen gaat in Spanje. ,,Ik probeer er vooral van te genieten.’’