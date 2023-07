André Onana scheldt Harry Maguire de huid vol: ‘Ik eis heel veel van mijn teamgenoten’

met videoOok Harry Maguire heeft snel kennis gemaakt met de persoonlijkheid van André Onana. De doelman uit Kameroen is bezig aan zijn eerste weken bij Manchester United en schold de Engelsman in het oefenduel met Borussia Dortmund (2-3 nederlaag) meteen de huid vol. Op de clubwebsite van ManUnited verklaarde Onana het voorval.

Maguire greep in het oefenduel met Dortmund maar half in, waardoor de Duitsers een grote kans kregen om de 1-3 binnen te schieten. Onana redde en stormde vervolgens woest naar de Engelse verdediger toe. ,,Ik eis heel veel van mijn teamgenoten, ze vertrouwen in mij’’, verklaarde Onana zijn scheldkanonnade op de clubwebsite. ,,Voor mij is het een grote eer om met deze verdedigers te spelen. Ze zijn geweldig, dus ik kan veel van ze vragen.’’

Onana ligt er zelf niet zo wakker van. ,,Ik probeer veel met hem te praten omdat ik weet dat hij een goede speler is. Harry is is een geweldige kerel. Ik heb een goede band met hem. We hebben het met elkaar uitgesproken. Hij weet nu ook dat ik veel van hem eis. Dat is nodig als we prijzen willen winnen. We moeten kritisch blijven op onszelf.’’

De ex-doelman van Ajax werd deze zomer voor ruim vijftig miljoen euro overgenomen van Inter. De sluitpost is bij Manchester United de opvolger van de transfervrij vertrokken David De Gea, die jarenlang het doel van de Mancunians verdedigde. De ploeg van Erik ten Hag leed tegen Dortmund een nederlaag. Toen Onana na de rust binnen de lijnen kwam voor Tom Heaton, stond het 1-2 dankzij twee treffers van Donyell Malen. Mede dankzij een treffer van Antony na rust eindigde het oefenduel in 2-3.

Maguire begon in de basis en werd na een uur gewisseld. De verdediger is een grootverdiener op Old Trafford en behoort tot de duurste aankopen in de clubgeschiedenis, maar verloor afgelopen seizoen zijn plek onder Ten Hag. Hij koos voor een centrum met Raphaël Varane en Lisandro Martínez.

