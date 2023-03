André Ooijer stopt wegens persoonlijke redenen als assistent-trainer van eerste elftal PSV

Ooijer stopte in 2012 als profvoetballer. In zijn laatste seizoen won de WK-finalist van 2010 de landstitel met Ajax. De 55-voudig international van Oranje speelde tevens voor FC Volendam, Roda JC, PSV en Blackburn Rovers. Sinds 2013 is hij actief als coach binnen PSV, waar hij in zijn eerste jaren vooral in de jeugdopleiding van de Eindhovenaren werkte.