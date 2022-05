Andries Jonker verlaat Telstar na drie jaar: ‘Kreeg een geweldig applaus van de spelers’

Jonker had naar eigen zeggen een aanbieding van Telstar op zak om zijn aflopende contract te verlengen. ,,Ik heb daar een aantal weken over nagedacht. Er ligt een geweldige basis bij Telstar, we hebben een enorme explosie gecreëerd op voetbalgebied. Van één team zijn we naar ook een Onder 21, een Onder 18, een Onder 16 gegaan. Ik heb me zijdelings bemoeid met het vrouwenteam en de meisjes onder 20 jaar.”



,,De afgelopen drie jaar hebben vijftien spelers via ons de weg omhoog gevonden en daar komen er komende zomer zeker nog één of twee bij”, somt Jonker op. ,,Daar ben ik geweldig trots op. Maar ik denk dat iemand anders het moet overnemen. Ik heb het heel erg naar mijn zin gehad, ik ben elke dag met een lach op mijn gezicht naar Telstar gereden. Maar ik wil hoger, beter, meer. Sneller dan Telstar kan.”