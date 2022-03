Antony en Trauner na veelbesproken Klassieker in Elftal van de Week

Het Elftal van de Week is deze week zeer divers. Doordat met name achterin spelers bij verschillende clubs indruk maakten, zijn er maar liefst acht ploegen vertegenwoordigd in het Elftal van de Week.

Uiteraard is Ajax na de 3-2 overwinning in de Klassieker vertegenwoordigd. Antony, die op verschillende manieren een hoofdrol vervulde, is de enige Ajacied die terug te vinden is bij de beste elf van deze speelronde. Hij kreeg een zeven na zijn winnende doelpunt en ondanks zijn rode kaart. Ook tegenstander Feyenoord heeft een speler in het Elftal van de Week staan: Gernot Trauner, die vanwege een coronabesmetting eerst een vraagteken was, kreeg het hoogste cijfer voor zijn goede optreden in de Rotterdamse defensie: een 7,5.

De andere traditionele topdrieclub, PSV, ontdeed zich met gemak van een tam spelend Fortuna Sittard. Smaakmaker Ibrahim Sangaré speelde een cruciale rol bij de 5-0 zege. Zijn puike prestatie wordt gewaardeerd met een 7,5 en een plek in het Elftal van de Week.

Hofleveranciers zijn Go Ahead Eagles, FC Groningen en FC Twente. De Eagles zetten Cambuur eenvoudig opzij (3-0). Daarbij vielen met name Joris Kramer (7,5) en Philippe Rommens (7,5) in positieve zin op. FC Groningen boekte een knappe 3-1 uitzege bij FC Utrecht. Smaakmakers Mo El Hankouri en Jörgen Strand Larsen (beiden een 7) kwamen allebei tot scoren. FC Twente won met 1-0 van PEC Zwolle, maar had de drie punten met name te danken aan doelman Lars Unnerstall (8). Ook Ramiz Zerrouki (7,5) speelde een goede wedstrijd op het middenveld van de Tukkers.

Leeroy Owusu en Alexander Büttner maken het Elftal van de Week compleet. Owusu (7,5) was achterin bij Willem II de belangrijkste reden dat AZ pas in blessuretijd langszij kwam in Tilburg. Büttner (7) legde met RKC zijn oude ploeg Vitesse op de pijnbank (1-2).

