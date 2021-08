Antony geeft Ajax weer vleugels (...en bezorgt Steven Berghuis reserverol)

door Johan Inan



Wat de één in vijf basisbeurten niet lukte, deed de ander al binnen vijf minuten nadat hij voor het eerst aan de aftrap was verschenen: scoren. Steven Berghuis liet het netje nog niet bollen. Niet in de oefencampagne, niet in de strijd om de Supercup en ook niet in de eredivisie tegen NEC en Twente. En nog los van het rendement, Berghuis slaagde er - zeker tegen Twente - in zijn eerste maand niet in Antony achteraan in de rij aan te laten sluiten.