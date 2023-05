Arbiter Jeroen Manschot hekelt ‘stel gekken’ van Groningen: ‘Zag zelfs dat de LED-boarding in de fik vloog’

met videoDoor een gecoördineerde actie van het FC Groningen-publiek is het duel tussen FC Groningen en Ajax definitief gestaakt . Tot tweemaal toe werden er rookbommen op het veld gegooid, waarna scheidsrechter Jeroen Manschot de wedstrijd definitief stillegde. Na afloop gaf hij tekst en uitleg over het besluit om te staken.

„Vooraf is er al met diverse mensen gesproken over de scenario’s”, vertelde Manschot voor de camera van ESPN. „Er waren al signalen dat het mis zou kunnen gaan vandaag. Het is bekend dat er onvrede is bij de supporters over de club. Er werden massaal rookbommen op het veld gegooid. Het is niet één biertje, zoals de laatste tijd vaker gebeurt. De vlekken staan nog in het veld en ik zag zelfs dat de LED-boarding in de fik vloog.”

„We hoopten dat de rust was teruggekeerd, maar een paar minuten later gebeurde het weer. De veiligheidsdriehoek neemt dan uiteindelijk de beslissing. Wij staken dan definitief, tenzij de veiligheid buiten het stadion niet groot genoeg is. Dan kan er besloten worden om door te spelen.”

Manschot baalt ervan dat hij de wedstrijd definitief stil heeft moeten leggen, maar vraag zich ook af of het probleem tegen te gaan is. „Dit is niet te tackelen. Ze doen alles zo sneaky. Ze hebben er bij FC Groningen alles aan gedaan. Ze hebben vuurwerkspeurhonden neergezet. Wat moet je nog meer doen? Het zijn een stel gekken die het verzieken voor de rest.”

„Dit zijn geen impulsieve acties, maar dit is voorbereid. Het is te triest voor woorden. Het enige wat spelers dan tegen me zeggen is: kunnen we niet doorgaan? Diep in mijn voetbalhart wil ik natuurlijk ook door. Ik zit twee uur in de auto omdat ik het fantastisch vind om hier in deze sfeer te staan. Dus ik snap die spelers ook. Nu moeten die spelers op een midweekse dag terugkomen, dat is triest.”

Directeur Gudde aangeslagen na ‘vreselijke middag’

Ook algemeen directeur van FC Groningen Wouter Gudde is aangeslagen door het misdragende publiek. „Het is wederom een vreselijke middag. Als je eens wist wat wij hier met zijn allen aan hebben gedaan... Vuurwerkhonden, extra fouillering, twintig extra beveiligers. Als iemand de gouden oplossing heeft, dan hoor ik het graag. Mijn eigen organisatie heeft er echt alles aan gedaan om dit te voorkomen.”

Nadat het seizoen op sportief vlak al een grote deceptie was, krijgt het nu ook nog een extra zwart randje. „We hebben een dramatisch seizoen gehad en dan mag je best wijzen, maar dit schaadt de club enorm. Het is treurig dat je bewust een middag voor iedereen verziekt en de club enorme imagoschade toebrengt. Gemiddeld hebben wij twintig tot vijfentwintig stadionverboden per jaar. Nu zitten we al op honderd. Daar zullen er na vandaag weer een aantal bij komen. Ik ben heel blij als dit seizoen voorbij is.”

