Argentijnse miskoop Lisandro Magallán verruilt Ajax voor Elche

Elche heeft de meest gepasseerde defensie van La Liga. Daarom was de club op zoek naar een nieuwe verdediger. Magallán stond nog tot aan het einde van het seizoen onder contract bij Ajax maar had geen toekomst meer in Amsterdam. De huidige nummer 2 van de Eredivisie nam de centrale verdediger drie jaar geleden voor 9 miljoen euro over van Boca Juniors. In totaal speelde Magallán slechts negen officiële wedstrijden voor Ajax 1.