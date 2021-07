Arjen Robben (37) stopt: 'Eerlijke conclusie is dat het aantal wedstrijdminuten is tegengevallen’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. Een jaar na zijn comeback bij FC Groningen hangt Robben toch weer de voetbalschoenen aan de wilgen. ,,Ik ben dit avontuur met veel energie en enthousiasme aangegaan. Ik kreeg alleen vrij snel te maken met fysieke tegenslagen, waardoor ik heel lang geen wedstrijden kon spelen. Na een lange weg van vallen en weer opstaan is het me uiteindelijk gelukt de laatste wedstrijden van het seizoen mee te spelen", zo schrijft Robben in een statement.



De 96-voudig Oranje-international geeft toe dat het aantal minuten dat hij voor FC Groningen heeft gemaakt het afgelopen seizoen is tegengevallen. Hij deed in zeven wedstrijden mee voor FC Groningen waarvan één keer negentig minuten. ,,Ik wist van tevoren dat dit kon gebeuren, maar ik ben de uitdaging aangegaan en heb ook alles gegeven om het te laten slagen. En ik niet alleen, iedereen binnen de club en in mijn directe omgeving heeft me te allen tijde geholpen en gesteund. Ook de warme reacties en steunbetuigingen van alle voetbalfans lieten me niet onberoerd. Ik ben iedereen hiervoor ontzettend dankbaar.”

De verloren play-offwedstrijd tegen FC Utrecht, waarin Robben de hele wedstrijd meedeed, bleek de laatste in de carrière van Robben: ,,Na de laatste wedstrijd heb ik gezegd dat ik de tijd zou nemen om een weloverwogen beslissing te nemen over de toekomst. Vrij snel na de laatste wedstrijd ben ik weer gaan trainen. Voor mij was het belangrijk de opgebouwde fitheid van de maanden ervoor vast te houden en niet te ver terug te vallen. Zo kon ik tegelijkertijd ervaren of het vanuit fysiek oogpunt goed aanvoelde en het realistisch was om nog een jaar door te gaan. Alleen het lijf gaf me niet het goede gevoel en het vertrouwen dat ik nodig had. Daarom heb ik besloten ermee te stoppen.”

Volledig scherm Arjen Robben in actie in zijn laatste wedstrijd tegen FC Utrecht. © Pro Shots / Thomas Bakker

Voetbalhart wilde verder

Robben spreekt van ,,een heel moeilijke beslissing”: ,,Omdat het verstand en de emotie recht tegenover elkaar stonden. Het voetbalhart wilde graag verder, vooral met dat uiteindelijke doel van een volle Euroborg in het vooruitzicht. Lekker genieten van het spelletje en hopelijk jullie fans nog iets terug te geven. Maar ze zeggen wel eens: ‘Aan alles komt een einde'. Ik denk dat de beslissing om te stoppen eerlijk en realistisch is. Daarom ben ik vanaf vandaag geen speler meer, maar supporter van onze FC.”



Hij besluit: ,,Ik wil alle voetbalsupporters en liefhebbers hartelijk bedanken voor alle mooie warme steun en lieve berichten die ik het afgelopen jaar heb mogen ontvangen. Dat was geweldig en hartverwarmend. Ik wens alles en iedereen een mooi voetbalseizoen toe in volle stadions, maar bovenal in goede gezondheid.”

Volledig scherm Arjen Robben in duel met Bruno Martins Indi. © Pro Shots / Erik Pasman

Glansrijke carrière

Daarmee komt er nu dus definitief een einde aan de glansrijke voetbalcarrière van Robben, die debuteerde op 3 december 2000 in de uitwedstrijd van FC Groningen tegen RKC Waalwijk. Wat volgde was een prachtige voetballoopbaan langs PSV, Chelsea, Real Madrid en Bayern München. Met laatstgenoemde club won Robben in 2013 de Champions League. In de finale maakte de Nederlander de winnende tegen Borussia Dortmund. De Cup met de Grote Oren vormde de kroon op zijn overvolle prijzenkast. Zo werd Robben in Duitsland acht keer landskampioen. Ook het wereldkampioenschap en de Europese supercup staan onder meer in de prijzenkast van de aanvaller.

Volledig scherm Arjen Robben kust de Champions League. © REUTERS

Na het seizoen 2018/2019 besloot Robben te stoppen bij Bayern München, maar voor aanvang van het seizoen 2020/2021 wist FC Groningen hem toch nog te verleiden tot een terugkeer bij zijn jeugdliefde. Daar kwam hij het afgelopen seizoen tot zes eredivisiewedstrijden en één wedstrijd in de play-offs om Europees voetbal. Vooral de beelden van Robben na de wedstrijd tegen FC Emmen waren veelzeggend. Nadat hij eerder in het seizoen een nieuwe blessure opliep, verzilverde hij zijn ‘moeilijkste revalidatie ooit’ met twee assists in de uitwedstrijd in Emmen.

Volledig scherm Arjen Robben is emotioneel na zijn wedstrijd tegen FC Emmen. © ANP