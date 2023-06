Arjen Robben bezoekt Oranje Leeuwinnen en geeft tips in aanloop naar WK: ‘Dan wordt je zo’n loser die alles verliest’

,,Hoe reageer je op die druk? Hoe ga je daar mee om? Ga je het negatief belichten of ga je het positief belichten? Dat heb ik zelf heel mooi ervaren bij bijvoorbeeld de Champions League-finale”, vertelde Robben aan de Oranje Leeuwinnen in een video die werd gedeeld op social media. ,,Op dat moment hadden we die al twee keer verloren. Als je die weer verliest dan wordt je een beetje zo’n loser die alles verliest. Ik had maar één ding in mijn hoofd: wat er ook gebeurt, we gaan vandaag gewoon winnen. Dat is echt het belangrijkste.”



Robben gaf de speelsters van Nederland ook tips mee. ,,Als je gaat denken van ‘shit, de WK-finale, misschien maak ik dit nooit meer mee’, dan zit je al fout. Je weet wat je moet doen, je weet wat je kan. Want als je al zo ver bent in een toernooi weet je wat je sterk maakt. Ga dat doen. Je moet denken: ‘ja, vandaag zorgen we dat we wereldkampioen worden. Of dat we in de finale of halve finale komen.’ Dat tekent de beste, de sterkste. Op het moment dat het er op aankomt precies het juiste doen. Omdat ze weten: daar ben ik goed in. Als je met poep in je broek het veld op gaat, kun je net zo goed binnen blijven.” Het WK voor vrouwen begint op 20 juli.