Arjen Robben heeft zege Oranje op Duitsland niet gezien

De man die 96 interlands speelde voor Oranje, jarenlang sterspeler, boegbeeld én aanvoerder was, had andere bezigheden op het moment dat het Nederlands Elftal voor het eerst in tijden een prestatie van formaat wist neer te zetten.



,,Ik heb niet gekeken omdat ik een verjaardagsfeestje had van mijn moeder, die zestig is geworden'', legt Robben uit tegenover RTV Noord. ,,Er zijn soms belangrijkere dingen dan voetbal hè.''



Het niet hoeven spelen van interlands brengt in elk geval voordelen mee voor Robben, die vandaag met zijn zoontje meedeed aan de 4 Mijl in Groningen. ,,Ik heb er de laatste jaren een paar keer naar kunnen kijken, maar soms ook niet omdat ik nog interlands speelde. Het is een supermooi evenement. Er is niets mooiers dan als vader met je zoontje meelopen.''