Armando Obispo door KNVB voor twee wedstrijden geschorst na rode kaart tegen Feyenoord

PSV moet het twee wedstrijden doen zonder verdediger Armando Obispo. Hij werd zondag met rood van het veld gestuurd in de topper tegen Feyenoord, die in 2-2 eindigde. Obispo accepteerde maandag het schikkingsvoorstel van de aanklager betaald voetbal: een schorsing van drie duels, waarvan één voorwaardelijk.

De 23-jarige verdediger ontbreekt daardoor woensdag in de bekerwedstrijd tegen FC Emmen en zaterdag in het competitieduel met FC Groningen. PSV speelt twee keer thuis. Obispo kan volgende week in de Europese uitwedstrijd tegen Sevilla wel gewoon meedoen. In de uitwedstrijd tegen FC Utrecht van 19 februari is de mandekker weer op Nederlandse bodem weer inzetbaar.

De Brabander is dit seizoen een vaste waarde in het elftal van trainer Ruud van Nistelrooij. Obispo begon alle twintig competitiewedstrijden in de basis.

Scheidsrechter Danny Makkelie stuurde de PSV’er in de 65ste minuut met rood van het veld, op advies van de VAR. Obispo raakte met zijn uitgestoken been Feyenoord-spits Santiago Giménez hard op het bovenbeen nadat hij de bal had weggekopt. Giménez hield daar flinke schrammen aan over.