Arne Slot complimenteert zijn ploeg: ‘Je ziet nu waar ze toe in staat zijn’

Als PSV morgenavond wint van Go Ahead Eagales, dan begint Feyenoord in het nieuwe jaar met vier punten minder dan de koploper uit Eindhoven aan de tweede helft van het seizoen. ,,Dat is iets wat niemand vooraf had verwacht”, reageerde Slot voor de camera van ESPN. ,,Dat is een enorm compliment naar de jongens toe.”

,,We waren ontzettend goed aan de bal en hebben veel kansen gecreëerd”, analyseerde Slot de zege op Heerenveen. ,,Het enige verwijt dat je ze weer kan maken, is dat ze niet snel genoeg afstand namen. Aan de eerste goal gingen volgens mij wel dertig passes vooraf. Dan zie je waar ze dit seizoen toe in staat zijn.”

Slot was tevreden over het optreden van Lutsharel Geertruida, die de geblesseerde Gernot Trauner verving. ,,Hij was ontzettend rustig aan de bal. Hij vervangt Marcos Senesi of Gernot Trauner elke keer weer uitstekend en kan ook nog eens als rechtsback spelen. Voor een trainer is dat een ideale speler, helemaal als hij presteert zoals hij nu doet.”