Arne Slot geeft José Mourinho credits: ‘Als je van dít Feyenoord wint moet je heel goed zijn’

Arne Slot verweet de spelers van Feyenoord niets, nadat de return tegen AS Roma na verlenging op een deceptie uitdraaide (4-1). De trainer van de Rotterdammers was tevreden over het vertoonde spel, maar kon niet anders dan José Mourinho gelijk geven. ,,Voetbal gaat niet om de schoonheid van het spelletje, maar om winnen.”

Kwaad gooide Arne Slot zijn flesje water op de grond in de eindfase van de verlenging. ,,Er kwam een beetje frustratie naar boven dat je wéér van Roma verliest", zei Slot daarover bij ESPN. Na afloop bleek ook maar weer dat hij en de trainer van de Italianen, José Mourinho, nooit de grootste vrienden zullen worden. ,,Je weet hoe zulke dingen gaan in de Italiaanse media en hoe Mourinho zijn spelers op scherp zet. Hij vond dat ik wat vaker naar Roma moest kijken, in plaats van alleen naar Napoli en Manchester City. En daar heeft hij misschien gelijk in, want zijn team heeft vandaag op een geweldige manier gestreden. Want als je van dít Feyenoord kan winnen, dan moet je wel heel goed zijn.”

Volledig scherm José Mourinho. © ANP ,,Ik kan de jongens heel weinig verwijten", gaat de trainer van Feyenoord verder. ,,Met 70.000 duizend mensen op de tribunes hebben we een geweldige wedstrijd gespeeld. Het is misschien wat kort door de bocht, maar ik denk dat de wereldkampioen (Paulo Dybala, maker van de 2-1, red.) ons met een geweldige actie de das om doet. In de 89ste minuut... dan ben je er heel dicht bij. Ook als je nog eens met zo'n mooie goal bent teruggekomen.”

,,De tweede helft verliep in fases moeilijk. We kregen ontzettend veel vrije trappen, corners en andere gekkigheden tegen. Daardoor hebben we echt moeten verdedigen. Maar ik heb ons tussendoor ook geduldig aan de bal zien spelen, rustig en van kant naar kant. Maar ja, Mourinho zal mij leren dat voetbal niet om de schoonheid van het spelletje gaat maar om winnen. Ik kan hem niet anders dan gelijk geven. Niet dat ik die les nodig had, want dat wist ik wel.”

Slot bleef trots op zijn spelers, die 120 minuten alles gaven. ,,We hebben het op onze manier geprobeerd. Maar Roma heeft ontzettend veel karakter getoond door zo terug te komen. Ik vond het dan ook nog best knap dat wij het in de eindfase van de verlenging nog aan het proberen waren. Ik had ook niet het idee dat wij op waren.”

Volledig scherm Arne Slot windt zich op tijdens de wedstrijd. © AFP

Hoe keek Feyenoord terug op het voorbije Europese avontuur? ,,Elke Feyenoorder en zeker de jongens mogen erg trots zijn op hoe wij ons Europees gepresenteerd hebben. We hebben een keer met 6-0 en 7-1 gewonnen, en ook hier bleven we overeind. We hebben heel goed aan de bal gespeeld, maar dat is niet voldoende. Het gaat om, juist, winnen.”

Programma Europa League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze Europa League-video's

Beluister hier al onze voetbalpodcasts

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.