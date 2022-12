Arne Slot geniet van lange aanloop Feyenoord naar 2023: ‘Ik kan deze extra tijd goed gebruiken’

De Argentijn die het brilletje van Joop van Daele afpakte: ‘Tactiek Van Gaal gebruikten we op trainings­cur­sus’

In Argentinië voelen ze dat het na de wereldtitel van 1986 weer eens raak kan zijn dit WK. Carlos Pachamé, de man die in 1970 het brilletje van Van Daele afpakte, was destijds assistent van coach Carlos Bilardo. ,,Het wordt tijd dat ze ons opvolgen.’’

8 december