Arne Slot gruwelt in aanloop naar de finale van koerswijzigingen en rare fratsen bij Feyenoord

Door Mikos Gouka



Natuurlijk is de Europese finale in Tirana voor spelers en staf van Feyenoord iets compleet nieuws. Maar door vast te houden aan de lijn van de afgelopen maanden denkt Arne Slot toch dat zijn spelers straks in Albanië tegen AS Roma het beste uit zichzelf naar boven te kunnen halen. ,,De voorbereiding op deze wedstrijd is eigenlijk een proces van de afgelopen maanden’', zegt Slot. ,,Die begon dus maanden geleden al. We gaan straks de dingen doen waar we goed in zijn en die we al die tijd al doen. Natuurlijk kijken we naar AS Roma en zoeken we naar de mogelijkheden om die ploeg pijn te kunnen doen. Maar we willen ons eigen spel spelen.’'