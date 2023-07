Arne Slot heeft versterkingen nodig bij Feyenoord: ‘Maar verwacht bij ons niet zo’n situatie als paar jaar geleden bij Ajax’

Arne Slot weet dat Feyenoord nog spelers nodig heeft om op volle oorlogssterkte aan de competitie te kunnen beginnen. Maar de kop is eraf in het seizoen dat de Rotterdammers de titel verdedigen.

De eerste officiële veldtraining van Feyenoord was er eentje waar Arne Slot veel spelers op het veld had staan die normaal gesproken geen rol van betekenis gaan spelen komend seizoen. De internationals van de Rotterdammers sluiten pas in het weekeinde aan, maar uiteraard moest ook de landskampioen een keer aftrappen deze zomer.

Slot had spelers als Marcus Pedersen, Danilo, Igor Paixao, Timon Wellenreuther en Thomas van den Belt op het veld staan. Ramiz Zerrouki komt maandag, de Gambiaanse belofte Yankuba Minteh was er eerder in de week ook al. Verder speuren Slot en algemeen en technisch directeur Dennis te Kloese verder naar aanwinsten. Waar blijven de knallers was één van de vragen voor Slot?

,,We hebben al drie spelers gehaald’’, zegt Slot. ,,Maar je hoeft bij ons niet de situatie te verwachten die bij Ajax zo’n vijf of zes jaar geleden plaatsvond. Daar gingen alle remmen los qua salarishuishouding en transfersommen. Dat was omdat de financiële situatie daar helemaal op orde was, er stonden honderden miljoenen op bank. Dat is bij ons anders, wij voeren een voorzichtig beleid.’’

En dat beleid moet een nieuwe buitenspeler opleveren deze dagen. De vervanger van Oussama Idrissi, die eventueel zelf ook nog in beeld zou kunnen komen als Sevilla besluit om hem van de hand te doen of te verhuren. Maar liever heeft Slot sneller zekerheid. ,,We zoeken daar erg naar’’, zegt hij.

En inmiddels kijkt de club ook naar een nummer tien. Sebastian Szymanski blijft optie nummer één voor die positie, maar de Pool is er nog niet. ,,Dat hoeft ook niet want de internationals komen pas in het weekeinde’’, zegt Slot. Maar Szymanski wil het liefste definitief weg uit Rusland. Dat zou kunnen betekenen dat hij moet worden verkocht. Maar dan ontstaat het probleem dat zaken doen met Russische bedrijven - daar kun je clubs ook tot rekenenen - niet de bedoeling is. Al slaagde PSV er dus een jaar geleden wel in om Guus Til te kopen van Spartak Moskou.

In het geval van Szymanski zou Feyenoord moeten onderhandelen met Dinamo Moskou. Daar kun je iets van vinden. Feyenoord vond destijds de keuze van PSV om Til te kopen uit Rusland apart en bovendien voelde de club enorm mee met de mensen van Shakthar Donetsk tijdens vorig seizoen. De Oekraïners vertelden gruwelijke verhalen en spelers en de staf van Feyenoord werden daar in de Europa League-ontmoetingen naar eigen zeggen emotioneel van.

Maar of wij altijd het braafste jongetje van de klas moeten zijn, daar kun je ook iets van vinden Arne Slot

,,Szymanski zou op dezelfde regeling kunnen komen als vorig seizoen, maar dat moet de speler ook willen’’, zegt Slot. ,,Als we hem willen kopen ben je van veel partijen afhankelijk. Het ziet er wel naar uit dat het uit moet draaien op een permanente transfer. In de Nederlandse media is dat geen discussie want het is vorig jaar met Til ook gebeurd. Dus dat zal niet zo’n probleem zijn. Toch? Of ik het een probleem zou vinden? Ethisch gezien kun je daar zeker iets van vinden, dat is zo. Maar of wij altijd het braafste jongetje van de klas moeten zijn, daar kun je ook iets van vinden. Maar dit is een onderdeel waarin de clubleiding een keuze moet maken. Daar kan ik mijn mening over geven, maar daar heb ik de eindbeslissing niet in.’’

In elk geval zoekt Feyenoord nog naar spelers. Niet zozeer naar een spits, al was Pepi ook in beeld bij de Rotterdammers. De Amerikaan koos voor PSV. ,,Los van de namen, we kijken naar een buitenspeler en een verdediger maar houden onze ogen ook open voor spelers op andere posities’’, zegt Slot.

Daar hoort de positie van Gernot Trauner niet bij. De Oostenrijker is echter wel geblesseerd en zal minimaal twee weken extern revalideren. De verdediger nam de blessure mee uit vorig seizoen. ,,Hij zal de strijd om Cruijff Schaal niet halen’', zegt Slot.

