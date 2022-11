Arne Slot hoopt dat Feyenoord heeft geleerd van eerste duel met Lazio: ‘Liepen toen verdwaald over het veld’

,,Ook in Graz kregen we de buitenspelers voortdurend in de één tegen één tegen hun verdedigers'', zegt Slot. ,,Walemark misschien wel zeven keer, maar we kwamen niet tot kansen. In de Kuip kwamen we op voorsprong door een treffer van Alireza Jahanbakhsh die zelf zegt dat hij de bal bewust in de korte hoek schoot na een standaardsituatie, maar wij denken allemaal dat het niet zo was.''

De mensen die nu dus redeneren: Feyenoord won van de laatste vier wedstrijden maar eenmaal, uit in Alkmaar tegen AZ en ontbeert dus de topvorm om een reus als Lazio Roma te laten struikelen, die zullen geen goedkeurend knikje van Slot zien bij het verkondigen van die theorie. Al geeft ook de trainer van Feyenoord aan dat het uiteraard om de winst gaat in het topvoetbal. En de winst is, hoogstwaarschijnlijk, noodzakelijk voor de Rotterdammers om er na de jaarwisseling nog bij te zijn in Europa.

,,Alleen omdat ze zo goed zijn”, zegt de trainer. Om later aan te vullen dat een standaardsituatie tegen zoals Feyenoord overkwam in Graz de Italianen niet zal overkomen. Maar toch. Maurizio Sarri was in december 2017 trainer van Napoli. De voormalig bankdirecteur verloor in de Kuip met 2-1, Jeremiah St. Juste kopte raak uit een corner in blessuretijd en Feyenoord speelde ook nog eens met tien man. ,,Uitzonderingen bevestigen de regel. Wij willen laten zien dat we veel verder zijn dan in Rome toen we bijna verdwaald over het veld liepen. Dat had ik als trainer nog niet eerder meegemaakt. Nu moet het anders zijn. En uiteraard willen we door in Europa.”