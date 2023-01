Arne Slot na gelijkspel in Klassieker: ‘Vind dat ons publiek wél heeft gewonnen’

,,Ik vind het heel positief dat we voetballend met Ajax mee konden”, zei Slot. ,,Sterker nog, we hebben ze 65 minuten lang onder druk gezet. Met heel veel kracht. Daarna was Ajax 10 minuten sterker. Onze doelman Justin Bijlow redde ons toen. En daarna scoort Ajax wel. Maar na die gelijkmaker herstelden we ons weer. Dat is knap.”

Slot deelde een compliment uit aan Mats Wieffer, die vorig seizoen nog bij Excelsior speelde. ,,Iedereen weet dat ik een grote fan van Steven Berghuis ben”, zei de coach van Feyenoord. ,,Maar Mats heeft hem redelijk uit de wedstrijd gespeeld. Dat is een groot compliment.”

Feyenoord is halverwege de competitie de trotse koploper van de eredivisie. Maar Slot wil nog niet zeggen dat zijn ploeg de voornaamste titelkandidaat is. ,,Ik denk dat de bovenste vijf ploegen elkaar weinig toegeven. We zijn dit seizoen nog niet weggespeeld in Nederland. Ook niet door PSV, van wie we hebben verloren. Maar we winnen onze wedstrijden ook niet altijd makkelijk of op basis van individuele kwaliteiten.”

Feyenoord houdt een voorsprong van vijf punten op Ajax. ,,Maar ik schrijf ze niet af hoor”, zei Slot. ,,Ze zitten in een lastige periode, maar ze hebben ook nog zoveel individuele kwaliteiten. Ook daarom verdienen we een compliment. Want we waren een groot deel van de wedstrijd sterker. Helaas hebben we niet gewonnen. Ik vind dat ons publiek wel heeft gewonnen. Ze hebben voor een geweldige sfeer gezorgd. En zonder ongeregeldheden. Dat mag ook gezegd worden. Al had ik liever zelf gewonnen.”

Kökçü: ‘Hele wedstrijd lastig voetballen’

Aanvoerder Orkun Kökçü had natuurlijk ook liever de volle buit gepakt. ,,Ik sta hier met een dubbel gevoel. Ik kan ook niet zeggen wie er beter was, maar wij waren wel feller in duels. Vanuit moeilijke situaties hebben we meer kansen gecreëerd", aldus Kökçü, die Igor Paixão in de eerste helft zijn ploeg op voorsprong zag schieten. Davy Klaassen maakte in de tweede helft gelijk, met behulp van Feyenoord-middenvelder Wieffer die de bal over de eigen doellijn hielp.



,,Het was de hele wedstrijd lastig voetballen. Beide ploegen zetten hoog druk. In de tweede helft raakte onze energie op en werd het moeilijk", sluit de aanvoerder af. De Turk speelde zijn eerste Klassieker. ,,Het publiek gaf toch wel extra energie. Maar als je eenmaal op het veld staat, merk je er niet heel veel van.”

Volledig scherm Orkun Kökçü in duel met Kenneth Taylor. © Pim Ras Fotografie