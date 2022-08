Arne Slot over Feyenoord-debuut David Hancko op opvallende positie en ‘aansprekend duel’ met Lazio

David Hancko debuteert tegen FC Emmen in de basiself van Feyenoord. De 24-jarige Slowaak doet dat waarschijnlijk op de positie van linksback. Dat is niet de plek waar hij zich het meest thuis voelt als verdediger, al speelde hij er in het verleden vaak genoeg.

Hancko is naar eigen zeggen een echte centrumverdediger, maar trainer Arne Slot wil waken voor een situatie die zich afgelopen week voordeed in Waalwijk tegen RKC.



Daar stonden volgens de trainer te veel spelers op het veld voor wie het nog een hele klus is om een wedstrijd volledig uit te spelen. Het kwartet Sebastian Szymanski, Orkun Kökçü, Quilindschy Hartman en Oussama Idrissi behoort om uiteenlopende redenen tot die groep. ,,Met terugwerkende kracht kijk ik dan ook anders naar de situatie. In Waalwijk heb ik te veel spelers opgesteld die het einde niet konden halen’', zegt Slot. ,,Dat zou ik nu anders doen.’’

De trainer lijkt dan ook te kiezen voor Jakob Rasmussen als centrumverdediger en David Hancko als linksback. Dat zou Hartman zijn plek kosten, zoals ook Idrissi moet vrezen weer naar de bank te verhuizen. Met Rasmussen en Hancko allebei in de ploeg heeft Slot nog een extra voordeel. Zijn ploeg maakte tegen Heerenveen, RKC en in de oefenwedstrijd tegen Willem II maar één doelpunt, uit een penalty en met de Deen en de Slowaak heeft hij sterke koppers in de gelederen die zowel defensief als in aanvallend opzicht van waarde kunnen zijn.

David Hancko. © ANP

Slot was tevreden over het optreden van Rasmussen tegen RKC en vond Hancko midweeks tegen Willem II prima spelen in de eerste helft tegen de Brabanders. ,,Maar we creëren ook in die wedstrijd nog te weinig kansen’', zegt Slot. ,,Dat moet beter. We geven gelukkig ook weinig weg. Tegen Willem II één grote kans, maar verder eigenlijk niets.’'

De trainer van Feyenoord wilde op de persconferentie, die diende als vooruitblik op de wedstrijd tegen Emmen, niets meer zeggen over de mogelijkheid dat Feyenoord toch nog probeert om Ramiz Zerrouki bij FC Twente weg te plukken. Dat de Argentijn Ezequiel Bullaude bijna van Feyenoord is, erkende Slot wel met een glimlach.

‘Lazio een aansprekende tegenstander’

Over de loting van de groepsfase van de Europa League is de trainer tevreden. ,,Lazio is een aansprekende tegenstander met Maurizio Sarri als trainer, iemand die ik als jonge trainer veel volgde omdat hij Napoli zo leuk liet spelen destijds’', zegt Slot. ,,FC Midtylland en Sturm Graz ken ik minder goed. Maar die clubs speelden wel voorronde Champions League, dat zegt wel iets. Het is vaak typisch Nederlands om te stellen dat die clubs minder zijn. Maccabi Haifa was vorig seizoen volgens journalisten ook helemaal niets en nu hebben ze zich geplaatst voor de poulefase van de Champions League. Met nagenoeg dezelfde selectie", zei Slot.

,,We kijken uit naar Europa League, maar eerst uiteraard FC Emmen thuis. Een elftal dat zelf ook wil voetballen en dat vind ik knap. Dick Lukkien laat die ploeg leuk voetballen. Dan zullen er mensen zijn die zeggen ‘maar hij degradeerde twee seizoenen geleden wel gewoon’. Maar de club liet hem zitten en ze zijn terug. Ik vind het knap hoe clubs als Emmen en Cambuur willen voetballen.’’

Feyenoord kan nog niet beschikken over Igor Paixão, Marcos López en Mats Wieffer. De eerste is nog niet speelgerechtigd, de laatste twee zijn niet fit uit de oefenwedstrijd tegen Willem II gekomen. Danilo kreeg een tik op de training, maar Slot denkt de Braziliaanse spits gewoon te kunnen opstellen. De Argentijn Bullaude is er uiteraard ook nog niet bij, Feyenoord moet zijn komst immers nog officieel maken.