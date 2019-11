Arne Slot over verkiezing Stengs en Boadu: ‘Dit is prachtig’

Huiberts heeft al contact gehad met Stengs en Boadu. ,,Ze waren blij en klonken helemaal niet zo vermoeid”, zegt de technisch directeur. ,,Terwijl ze toch vanochtend om een uur of vier zijn aangekomen in Nederland.” Beide spelers kregen op jonge leeftijd te maken met forse blessure. ,,Dan denk je wel even van: jezus mina, als dat maar goed gaat. Maar zowel Calvin en Myron zijn er denk ik sterker uitgekomen en hebben zoiets van: dit willen we gewoon nooit meer. In die zin is de uitverkiezing voor Oranje weer een mooie nieuwe stap in de ontwikkeling.”



Slot denkt dat de prestaties in de recente wedstrijden tegen Feyenoord, PSV en ook Manchester United, Koeman heeft doen besluiten tot het selecteren van de twee. ,,Net als het spelen om de drie á vier dagen. Dat is belangrijk voor een topspeler en daar gaan ze goed mee om. De bondscoach zei recent dat het voor Myron nog ietsje te vroeg was. Het is inderdaad ‘ietsje’ geworden haha.”