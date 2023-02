Arne Slot roemt liever het spel van Feyenoord én AZ dan een (terecht) sneertje uit te delen aan Ajax

Arnold Bruggink stort zich niet zomaar in nieuw avontuur bij FC Twente: ‘Ik kan dit niet alleen’

Voor Arnold Bruggink is het van cruciaal belang dat Jan Streuer bij FC Twente blijft. De 45-jarige Bruggink is de nieuwe beoogde technisch directeur van de Enschedese club. Maar hij stort zich niet zo maar in een nieuw avontuur. Een duobaan lijkt hem idealer.