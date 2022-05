Arne Slot stelt Justin Bijlow op in finale tegen AS Roma: ‘Bij een veldspeler had dit nooit gekund’

Arne Slot heeft goede hoop dat Justin Bijlow volgende week onder de lat staat tegen AS Roma. Als de doelman, die voluit mee traint in Lagos , fit blijft is hij de keeper in de finale van de Conference League. ,,Justin Bijlow traint weer mee ja’', zegt Slot.

,,Daar zijn we erg blij mee. De komende dagen moeten uitwijzen hoe fit hij daadwerkelijk is. Bij Justin ziet het er altijd goed uit, hij is niet voor niets de beste keeper of een van de beste keepers van Nederland. In principe is hij ook onze eerste man, mits hij fit is. En als hij dat is, moeten we samen de keuze maken", vertelde Slot op de persconferentie in Lagos.

,,Of ik nog twijfel over zijn fitheid? Hij is er lang uit geweest. Een revalidatie gaat lang niet altijd in een rechte lijn omhoog. Er kan altijd een terugslag komen. Justin zit in de eindfase van de zijn revalidatietraject of hij is die fase net voorbij. We moeten het afwachten. Hij heeft in elk geval al twee uitstekende trainingsdagen met de groep achter de rug. En dat hij er even uit is geweest. Dat is voor een keeper anders dan voor een veldspeler. Bij een veldspeler had dit scenario waar we nu over praten nooit gekund.”

Over Tyrell Malacia, Gernot Trauner en Reiss Nelson zijn ook nauwelijks twijfels. ,,Dat ziet er goed uit’', zegt Slot. Die spelers deden voluit mee en leken geen enkel fysiek ongemak te hebben. ,,Ja, er is sprake van ontspanning hier in Portugal, maar we weten heel goed waarom we hier zijn. Op de trainingen zie ik volop scherpte en agressiviteit en dat moet ook. Marino Pusic heeft de beelden van AS Roma laten zien. En op basis daarvan zijn we gaan trainen.”

Op het trainingsveld noemde Slot de naam van Nicolò Zaniolo: ,,Een speler die wij niet vrij kunnen laten staan", aldus Slot, die het moeilijk vindt na de competitie nog anderhalve week te moeten wachten. ,,We moeten de scherpte terugkrijgen op het trainingsveld. AS Roma speelt nog wel op vrijdag en hebben tijd om zich te kunnen voorbereiden op de finale.”

Een finale, één wedstrijd, zo weet de Feyenoord-coach: ,,We moeten het aantal fouten dat we maken tot het minimum beperken. We gooien het natuurlijk voor één wedstrijd niet over een andere boeg. Nee, ik geloof niet in paintballen en bowlen of iets dergelijks. Ik geloof wel in afleiding. Samen iets leuks doen. Maar denk dan niet aan vlotten bouwen of zo hoor. Zeker niet.’’