Arne Slot volgend seizoen trainer van AZ

PSV kan slechtste Nederland­se Champions Lea­gue-deelnemer worden

13:43 PSV kan de slechtste Nederlandse club in de poulefase van de Champions League worden. De Eindhovenaren haalden tot nu toe slechts één punt. Willem II presteerde tot op heden het minst. In het seizoen 1999/2000 pakten de Tilburgers twee punten in de groepsfase.