Arne Slot voor CoL-duel Feyenoord: ‘Slavia ook niet groter maken dan het is’

Slavia Praag is in eigen land nagenoeg onverslaanbaar en ook Union Berlin kreeg al klop van de Tsjechen. Toch denkt Feyenoord een serieuze kans te hebben op de volle buit morgen in de Kuip.

Door Mikos Gouka



Feyenoord is nagenoeg op volle oorlogssterkte morgen tegen Slavia Praag in de tweede poulewedstrijd van de Conference League. De Tsjechen hebben in de eigen competitie al 54 wedstrijden niet verloren, dus kunnen de Rotterdammers hun borst natmaken. Zeker gezien het feit dat Slavia ook Union Berlin al over de knie legde in deze poule: 3-1. ,,Maar Berlin kreeg toen een rode kaart’', zegt Slot. ,,Het is een sterke ploeg, ze willen net als wij dominant voetbal spelen.’'

Quote Malacia wordt nu beoordeeld als een internatio­nal Arne Slot Aan de andere kant. De kampioen van Tsjechië, met vier spelers in de selectie die afgelopen zomer tegenover Oranje stonden op het EK, startte het seizoen wel met het idee dat het zich zou kunnen plaatsen voor de Champions League. Het werd niet eens Europa League, maar Conference League. ,,We moeten ze ook niet groter maken dan ze zijn’', zegt Slot. ,,Al waren ze in de kwalificatiewedstrijden enigszins ongelukkig.’'

Dat laatste kon ook worden gezegd over de manier waarop Tyrell Malacia zaterdagavond de 2-2 weggaf aan NEC. De linksback verslikte zich in Edgar Baretto en zag even later Cas Odenthaler scoren. ,,Dat mag hem niet overkomen en ik heb ook met hem gesproken’', zegt Slot. De verdediger kreeg volop kritiek, ook van clubicoon Willem van Hanegem in zijn wekelijks column die zich vaak een fan toonde van de Rotterdammer maar vindt dat hij na de interlandperiode minder voor de dag komt dan voorheen.

Volledig scherm Tyrell Malacia. © ANP

,,Malacia wordt nu beoordeeld als een international”, zegt Slot. ,,Dat is goed. Zoals ik zie dat de hele lat voor Feyenoord steeds iets hoger wordt gelegd. Dat hoort er ook bij. Malacia zat fout bij de 2-2, maar ik zag ook een Malacia die na rust twee tandjes bij schakelde om ons alsnog langs NEC te krijgen. Dat heb ik hem ook verteld. Verder heeft hij volop mensen om zich heen verzameld die kritisch naar hem kijken, dus hij is de eerste die constateert dat er soms dingen beter moeten.’’

Bij Feyenoord moet het beter dan tegen NEC om een kans te maken tegen Slavia Praag. De Kuip zal weer kolken, Slot is benieuwd hoe de krachtsverhoudingen zullen zijn met de ploeg uit Tsjechië. Feyenoord mist Mark Diemers nog, de middenvelder is herstellende van een knieblessure. Aanvaller Reiss Nelson is er nog altijd niet bij. De Noor Marcus Pedersen is fit en zal normaal gesproken in de basiself staan.