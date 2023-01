Arne Slot zag invallers indruk maken tegen Utrecht: ‘Niet voor het eerst dit seizoen’

Feyenoord-trainer Arne Slot was na het gelijkspel bij FC Utrecht niet te spreken over de start van zijn ploeg, maar zag daarna dat er ‘ondanks het publiek en Bas Nijhuis’ knap werd teruggevochten in de wedstrijd. “De invallers maakten een prima indruk, niet voor het eerst dit seizoen.”

Al vroeg in de wedstrijd zag Slot het fout gaan in de opbouw van Feyenoord. Er werd kort ingespeeld, te weinig vooruit gekeken en de druk van Utrecht was direct lastig voor zijn ploeg. ,,Daardoor valt de goal", zei hij bij ESPN. ,,En dan sta je 1-0 achter. In een uitverkocht stadion. Met Bas Nijhuis als scheidsrechter. Dat zijn niet de meeste ideale omstandigheden om een wedstrijd door te komen.”

Waarom de aanstelling van Nijhuis op dat moment een probleem was? ..De wedstrijd wordt super fanatiek en dan helpt het Utrecht als er veel is toegestaan. Laat me duidelijk zijn; het is onze eigen schuld dat we niet winnen. Maar we staan tegenover een agressieve tegenstander, en dan moet je dus nog sneller spelen om lastige duels te voorkomen.”

Na de tegentreffer zag hij dat zijn spelers goed de bal hielden en Utrecht het loopwerk lieten doen. ,,Het tempo was laag, waardoor zij zich steeds konden hergroeperen. Maar we hebben veel energie gestoken in balbezit, zodat zij er aan het einde van de wedstrijd doorheen zaten.”

Met een hand vol aanvallende wissels hoopte Slot daar in de tweede helft van te profiteren. ,,Ons spel had geleid tot vermoeidheid bij Utrecht en de wissels vielen goed in.” Dankzij Alizera Jahanbakhsh, één van de invallers, nam Feyenoord nog een punt mee naar huis. ,,Onze invallers maakten een prima indruk, niet voor het eerst dit seizoen.”

Zerrouki twijfelgeval

Slot twijfelt of zijn club er deze transferperiode nog in slaagt middenvelder Ramiz Zerrouki van FC Twente aan de selectie toe te voegen.

Na het vertrek van Frank Arnesen heeft Feyenoord geen technisch directeur en liggen de transferzaken bij algemeen directeur Dennis te Kloese. ,,Ik heb Dennis zelf nog niet gesproken, maar ik heb gisteren en vandaag wel veel gelezen”, zei Slot over de interesse in Zerrouki. ,,FC Twente is vrij duidelijk. Volgens mij wil de speler zelf wel graag, als ik de media een beetje volg. Maar dan moet je wel de prijs betalen die genoemd word, daar heb ik mijn twijfels over.”

Feyenoord is op zoek naar versterkingen na het geblesseerd wegvallen van centrale verdediger Gernot Trauner en middenvelder Quinten Timber, die allebei voorlopig niet in actie kunnen komen.