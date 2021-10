Arne Slot ziet in Ajax - Dortmund geen graadmeter voor Feyenoord: ‘Union Berlin speelt veel minder open’

Door Mikos Gouka



Borussia Dortmund werd afgedroogd door Ajax en de manier waarop de aartsrivaal van Feyenoord speelde, kon Arne Slot als liefhebber wel bekoren. Maar de trainer van Feyenoord voegde daar meteen aan toe dat het helemaal niets zal zeggen over de wedstrijd van de Rotterdammers tegen Union Berlin. ,,Want die ploeg speelt veel minder open dan Dortmund. Wat mij opvalt is dat veel clubs zeggen, nadat ze tegen Union hebben gespeeld, dat het hun slechtste wedstrijd was”, zegt Slot.

Quote Wij zijn pas vier maanden onderweg om dominant voetbal te spelen Arne Slot ,,Dat zegt veel over Union. Ze leggen de bal op de vijf meter, schieten hem zo hard mogelijk naar voren en gaan daar de strijd aan. Ik heb veel wedstrijden gezien van dit elftal en ze geven heel weinig kansen weg en krijgen zelf ook weinig kansen. Dat is heel anders dan Ajax - Borussia Dortmund en die dominantie van Ajax is natuurlijk ook omdat ze daar al jaren aan werken. Wij zijn pas vier maanden onderweg om dominant voetbal te spelen.’'

Hoe de nummer vijf uit de Bundesliga en de nummer vijf uit de eredivisie zich exact tegenover elkaar houden, blijft wel een vraag die op tafel ligt als Feyenoord en Union Berlin elkaar gaan ontmoeten in de poulefase van de Conference League. De Rotterdammers, na een gelijkspel tegen Maccabi Haifa en een overwinning tegen Slavia Praag koploper in groep E, kunnen over een fitte selectie beschikken.

Dat de Conference League ‘Jut en Jul’ zou zijn qua niveau, zoals bondscoach Louis van Gaal eerder tijdens een persconferentie beweerde, was door Arne Slot al van commentaar voorzien. De trainer van Feyenoord vindt een poule met de kampioenen van Tsjechië en Israël en een subtopper uit de Bundesliga geen groep waar even doorheen kan worden gewandeld op weg naar de knock-outfase.

Volledig scherm Arne Slot. © ANP

Duitse clubs

Duitse clubs hebben het, ondanks het feit dat Feyenoord maar mondjesmaat indruk maakte in de Kuip, vaak lastig in Rotterdam. Van de laatste zeventien thuiswedstrijden tegen Duitse clubs verloor Feyenoord er slechts twee. In de UEFA Cup in 1986/1987 tegen Borussia Mönchengladbach (0-2) en in 1998/1999 tegen VfB Stuttgart, de terugwedstrijd na de legendarische uitwedstrijd waarin Leo Beenhakker zei: ‘haben sie einde Stunde’, toen hem werd gevraagd wat er mis was met het Duitse voetbal. Feyenoord had met 1-3 gewonnen in Stuttgart, maar in Rotterdam zette de Duitse opponent alles recht met 0-3.

In Europa en in eigen stadion liet Feyenoord dit seizoen het beste voetbal zien. Tegen Luzern en IF Elfsborg werd met aantrekkelijk voetbal ruim gewonnen en de winst tegen Slavia Praag kwam tot stand na de beste eerste helft onder leiding van Slot, iets wat de trainer zelf ook beaamde.

Bij Union Berlin staat ex-Spartaan Rick van Drongelen onder contract maar de verdediger is door zijn club niet ingeschreven voor de Conference League. Topscorer Taiwo Awoniyi, die driemaal scoorde in de Europese campagne van Union dit seizoen, speelde in 2016/2017 voor NEC. En Sheraldo Becker speelde 120 duels in de eredivisie en scoorde ooit namens ADO tegen Feyenoord.