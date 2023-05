Arne Slot: ‘Zonder Frank Arnesen was ik geen trainer van Feyenoord geweest’

,,Frank Arnesen heeft mij de kans gegeven om trainer van Feyenoord te worden’’, zegt Slot over de voormalig technisch directeur, die in september vertrok uit de Kuip. ,,Ik ben er niet bij geweest en weet dus niet precies hoe het is gegaan, maar ik kreeg vanuit de media de indruk dat de club na Dick Advocaat met Dirk Kuyt als trainer verder zou gaan.”

Na die keuze staat Feyenoord nu op de drempel van de zestiende landstitel. ,,Arnesen heeft of een andere keuze gemaakt of gewoon de keuze gemaakt om met mij in gesprek te gaan. Ik ging mijn verbintenis bij AZ niet verlengen. Door Arnesen kon ik hoofdtrainer van Feyenoord worden. Daarna hebben we er samen voor gezorgd dat, hoewel er heel weinig geld te besteden was, er meteen een sterke selectie kwam. Voor mij heeft hij heel veel betekend. Als Arnesen er niet was geweest, denk ik niet dat ik trainer van Feyenoord was geweest.”