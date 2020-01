Ars en Koopman snappen Van Bronckhorst wel: ‘Gio gaat genieten in China’

Door Wietse Dijkstra De 63-jarige Koopman zou het wel weten als hij opnieuw aan de slag kon in China. ,,Ik zou zo weer gaan’’, zegt de oud-speler van Go Ahead Eagles en FC Twente, die als trainer de hele wereld al heeft gezien. ,,Ik heb er een verschrikkelijk mooie tijd gehad.’’ Van Bronckhorst mag hem bellen, want Koopman (‘ik sta overal voor open’) is na drie jaar Aruba op zoek naar een nieuwe sportieve uitdaging. Hij was tussen 2004 en 2006 trainer van Shenyang Ginde FC, de voorloper van Guangzhou R&F. ,,Ik las in de krant dat ik bij dezelfde club als Van Bronckhorst had gewerkt, maar ik zat destijds helemaal in het noorden van China. De club is later verhuisd en verder gegaan onder een andere naam. In China kunnen dingen snel veranderen.’’

‘Apart land’

Daar weet Sjoerd Ars alles van. De technisch manager van Fortuna Sittard voetbalde in 2012 bij het Chinese Tianjin Teda. ,,Heel gaaf om mee te maken’’, zegt de ex-spits. ,,China is een heel apart land. Waar onze logica ophoudt, begint die van hun. We speelden bijvoorbeeld in twee hypermoderne stadions. Dat was echt top. Maar aan ons trainingscomplex werd dan weer helemaal niets gedaan.’’



In Guangzhou werkt Van Bronckhorst straks in een metropool met 14 miljoen inwoners. ,,Een mooie, grote stad en ook een echte voetbalstad’’, weet Ars. ,,Los van het financiële plaatje, is het voor hem als trainer heel interessant om in een andere cultuur te werken. In Nederland wordt vaak minachtend over het voetbal in China gesproken, maar het niveau daar is prima.’’