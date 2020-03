Assistent-trainer Van Breugel per direct weg bij RKC

Hyballa: ‘De jongens hebben aangetoond dat ze het niveau van Feyenoord aankunnen’

16:41 NAC Breda is zeker niet kansloos in de halve finale van de KNVB-beker tegen Feyenoord, vindt trainer Peter Hyballa. ,,Wij houden ons vast aan de overwinningen in de beker tegen PSV en AZ. Daarin heeft het team het laten zien."