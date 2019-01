Australië blijft meedoen in Azië Cup

Jordanië, dat al zeker was van de volgende fase, sloot af met een gelijkspel tegen Palestina, 0-0. Het land werd daarmee groepswinnaar.



Voor Australië, dat speelde met PSV'er Aziz Behich, scoorden Awer Mabil, Chris Ikonomidis en Tom Rogic. De laatste deed dat in blessuretijd. Syrië was twee keer op gelijke hoogte gekomen, eerst door Omar Kharbin, vervolgens de Omar Al Soma, die een strafschop benutte.



Mohammed Osman van Heracles deed mee met Syrië. Enkele dagen voor het duel had het land bondscoach Bernd Stange al ontslagen.