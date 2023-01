AZ-coach Pascal Jansen leeft mee met ontslagen Alfred Schreuder: ‘Dit gun je niemand’

,,Ik heb toch wel met hem te doen”, zegt Jansen. ,,Want Alfred is een goede collega en een vakman. Dit gun je niemand, helemaal niet als zo’n heel stadion aan het zingen is. Het is helaas inherent aan het vak.” Jansen koestert de relatieve rust waarin hij als trainer van AZ kan werken. ,,Ik heb hier een kring van mensen om me heen waar ik mee spar, ik krijg rugdekking en prijs me gelukkig. De druk die ik mezelf opleg, is altijd het grootst. Ik voel me geestelijk onafhankelijk. Er wordt weleens gedacht dat hier bij AZ geen druk is, maar die is er wel. In de periode dat het minder ging, zijn hier ook harde woorden gevallen.”

Jansen wenst niet te veel naar concurrenten te kijken. Ajax en PSV mogen dan in crisis zijn, maar Jansen zegt: ,,We zijn pas achttien wedstrijden onderweg en er gaat echt nog wel wat gebeuren. We moeten vooral doen waar we goed in zijn. Ik gebruik het puntenverlies van de concurrenten niet als motivatie naar de spelers toe. We blijven ons richten op onszelf. Er is al zoveel afleiding voor de spelers. Die kunnen gaan geloven wat er geroepen wordt door de buitenwereld. Wij focussen ons op wat we hier aan het bouwen zijn.”

De buitenwereld denkt volgens Jansen ook dat het AZ de laatste tijd makkelijk afgaat. ,,Dat is niet het geval. Ik zie wat die gasten elke dag leveren en dat is veel. En morgen tegen FC Utrecht moet het weer. Iedereen is goed hersteld van de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Dat is best bijzonder.”

Tegen FC Utrecht kan Jansen weer niet beschikken over Dani de Wit. Die strompelde vrijdagmiddag met krukken het trainingscomplex af met zijn voet in het gips. Vervanger Djordje Mihailovic moest aanvankelijk wennen in Alkmaar, maar speelde tegen Go Ahead een goede wedstrijd. ,,Ook bij hem was het voor ons afwachten hoe fit hij blijft als hij meerdere wedstrijden achter elkaar kan spelen. Dat ziet er nu goed uit. Ik kan hem opstellen tegen FC Utrecht.”

